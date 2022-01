OFFICIEEL: jonge Belg tekent contractverlenging bij AS Monaco

Philippe Clement zal de komende seizoenen op Eliot Mataza kunnen rekenen bij AS Monaco. De 19-jarige middenvelder ondertekende een verbeterd contract in het prinsdom.

Eliot Matazo (19) begon met voetballen bij Anderlecht. In 2018 plukte Monaco hem weg in het Lotto Park. Vorig seizoen mocht Matazo debuteren in de hoofdmacht van de Monegasken, dit seizoen kwam de belofte-international al 18 keer in actie.

In september maakte Matazo zijn debuut bij de nationale beloften. Matazo ondertekende een contract tot medio 2026 bij AS Monaco, dat zondag de degens kruist met Clermont.