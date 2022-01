Maniakale Ronaldo wil zijn lichaam uitdagen: "Ik wil ontdekken of ik nog kan spelen op 40, 41 of 42"

Cristiano Ronaldo wordt volgende maand 37, maar denkt absoluut nog niet aan stoppen. De Portugees is maniakaal met zijn lichaam bezig en wil testen hoever hij het kan drijven.

Ronaldo geniet er nog altijd van om op het veld te staan, al is het de laatste tijd wel wat minder bij Manchester United. De superster is echter nog niet van plan om binnenkort zijn afscheid aan te kondigen.

"Ik ga niet zeggen dat ik me 25 jaar voel, laten we niet overdrijven. Maar ik voel me dertig jaar oud", zegt hij bij ESPN Brazilië. "Ik verzorg mijn lichaam en geest goed. Ik heb recentelijk geleerd dat je het na je 33ste fysiek nog kan opbrengen als je je lichaam goed verzorgt. De werkelijke strijd wordt geleverd in de geest. Ik wil ontdekken of ik nog kan spelen tot ik 40, 41 of 42 ben."