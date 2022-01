Noord-Londense derby uitgesteld, zware kritiek na beslissing: "Dit gaat niet meer over covid, maar over ploegen die hun beste spelers niet ter beschikking hebben"

Martin Odegaard is immers de enige bevestigde besmette speler. Maar Arsenal heeft wel een rist aan spelers die ze moeten missen. Takehiro Tomiyasu, Emile Smith Rowe en Sead Kolasinac misten donderdag de eerste etappe van de Carabao Cup in Liverpool door blessures. Bukayo Saka en Cédric Soares moesten vroeg van het veld door blessures. Granit Xhaka is geschorst na zijn rode kaart en Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Elneny, Thomas Partey en Nicolas Pépé zijn naar de Africa Cup.

Analist Gary Neville liet zich op Twitter al kritisch uit en kreeg heel wat respons in de eerste minuten dat zijn tweet erop stond. "Wat begon als uitstel door de pandemie is nu iets geworden wat teams gebruiken als ze niet hun beste ploeg kunnen opstellen. De Premier League moet dit nu stoppen en een lijn trekken. Alle wedstrijden moeten doorgaan behalve als er bewijs is van een uitzonderlijk aantal besmettingen."

Game off. What started out as postponements due to a pandemic has now become about clubs not having their best team . The Premier League must stop this now , draw a line in the sand and say all games go ahead unless you have an exceptional amount of CV cases . It’s wrong 👍