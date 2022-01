Volgende Belg die toptransfer realiseert? 'AC Milan geïnteresseerd in voormalige speler van KV Oostende"

Voor Arthur Theate gaat het hard de voorbije twee jaar.

De Luikenaar kwam in de zomer van 2020 aan bij KV Oostende en seelde zicht daar in een jaar tijd in de kijker van meerdere ploegen in het buitenland. Uiteindelijk nam Bologna hem over maar dat is mogelijk niet het eindstation voor de nieuwe Rode Duivel.

Volgens HLN mag Theate namelijk rekenen op intersse van AC Milan. "Maldini heeft al contact gehad met Bologna om inlichtingen in te winnen over voorwaarden", klinkt het.

Bij AC Milan kan Theate naast Alexis Saelemaekers de tweede Belg in de selectie worden. De voorbije jaren waren lastig voor de Italiaanse traditieclub maar dit seizoen doen de Rossoneri mee voor de titel. Ze staan op de tweede plaats in de Italiaanse Serie A, op één punt van stadsrivaal Inter (met een match meer gespeeld).

Het is nog maar de vraag hoe concreet AC Milan wil gaan voor een mogelijke overstap van Theate. Wat al wel duidelijk is, is dat Bologna de Belg niet van de hand zal doen voor een appel en een ei. Een 21-jarige centrale verdediger met een marktwaarde van ongeveer 10 miljoen euro... De kans is groot dat hij meer zal kosten dan Zinho Vanheusden (16 miljoen euro van Standard naar Inter).