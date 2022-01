AS Monaco dolblij met "une superbe victoire", Clement reageert op eerste zege

Philippe Clement heeft zijn eerste overwinning met AS Monaco beet. Clermont ging met 4-0 voor de bijl.

Voor Philippe Clement was het zijn eerste thuiswedstrijd met Monaco. Na het gelijkspel van vorige week werd nu wel gewonnen.

“Het was belangrijk om deze wedstrijd te winnen”, zei Clement na de match. “Ik ben tevreden over de manier waarop we aan de match begonnen zijn. We hadden een penalty moeten krijgen en hebben veel kansen gecreëerd. Het eerste doelpunt heeft de spelers dan echt bevrijd.”

“Uiteindelijk maakten we 4 goals, het hadden er nog meer kunnen zijn. Ik heb veel interessante dingen gezien en vooral ook de eerste tekenen van hoe we met Monaco in de toekomst willen spelen.”

Clement moet de ploeg naar de top drie in de klassering krijgen. “We moeten niet te veel rekenen en kijken hoeveel punten ons scheiden van andere ploegen. We bekijken het van match tot match en moeten vooral hard werken, dan krijgen we de punten die we verdienen.”