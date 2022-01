Olivier Deschacht begrijpt niet wat oud-ploegmaat lukt: "Dat hij naar Premier League kon"

Edo Kayembe ruilde in deze wintermercato KAS Eupen in voor Watford in de Premier League.

Met de transfer is een som van 4 miljoen euro gemoeid. Goed voor Anderlecht ook, want zij cashen nog 375.000 euro. Olivier Deschacht kijkt aardig op van deze transfer. “Ik was verrast dat hij naar Watford kon. Ik speelde nog met hem samen en het is wel een goede middenvelder, maar voor mij had hij net niet het niveau voor Anderlecht. Hij kreeg even zijn kans onder Vincent Kompany, maar dat was geen succes”, zegt Deschacht bij PlaySports. “Hij ging naar Eupen en ik vond hem daar ook niet opvallen. Ik ga hem zeker niet afbreken en zeggen dat het een slechte speler is. Ik was dus verrast dat hij naar de Premier League kon, maar ik wens hem alle succes.” Volgens insiders zou Mogi Bayat de transfer geregeld hebben. Hij is bij Watford bijzonder goed thuis, net als in de Jupiler Pro League.