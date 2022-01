Philippe Clement heeft eerste zege bij Monaco beet en het is meteen een ruime

Vorige week debuteerde Philippe Clement met een mager 0-0 gelijkspel op het veld van Nantes. De tweede competitiewedstrijd van Clement in het prinsdom verliep heel wat beter.

AS Monaco nam het op tegen Clermont Foot, de 15e in de Franse Ligue 1. Als Monaco volgend jaar Champions League wil spelen, moesten ze dit treffen absoluut winnen. Nog geen oude bekende Krépin Diatta ter beschikbaar, de ex-winger van Club Brugge is nog steeds (even) geblesseerd. Sterspeler Ben Yedder startte op de bank wegens een lichte blessure.

Na een moeizame eerste helft kwam Monaco in de blessuretijd op voorsprong via Sofiane Diop. Tijdens de rust besloot Clement in te grijpen door Ben Yedder in te brengen. Een goede zet, bleek achteraf. Na 17 minuten in de tweede helft stond het al 3-0 dankzij twee doelpunten van Wissam Ben Yedder. Daarmee is de Fransman nu samen met David topscorer in de Ligue 1 met 12 doelpunten.

In het slot maakte Caio Henrique ook nog een 4e doelpunt, goed voor een ruime zege voor AS Monaco en dus ook de eerste zege van Clement als trainer in de Franse competitie. Door de overwinning blijft Monaco zicht behouden op de top 3 in het klassement en een bijhorend Champions League-ticket.