Naam van bondscoach Rode Duivels wordt reeds genoemd om vacante positie in Premier League in te vullen

Het wekt al niet veel verbazing meer op. Wanneer er een vacante trainerspositie is in Engeland, wordt de naam van Roberto Martinez genoemd. Ook ditmaal staat Martinez op het lijstje om trainer te worden in de Premier League, ditmaal bij Everton.

Rafael Benitez werd zondagmiddag ontslagen bij The Toffees nadat Everton op het veld van Norwich City (de laatste in de stand) verloor met 2-1. Door de slechte resultaten is Everton zelfs teruggezakt naar de 16e plaats in het klassement. Een plaats waar het bestuur de ploeg liever niet ziet, zo dicht tegen de degradatiezone aanschurkend.

Om Benitez op te volgen duiken er een handvol namen op, zo ook Roberto Martinez die in het verleden al een keertje trainer was bij Everton (foto). Al lijkt de kans dat hij de Rode Duivels een jaar voor het WK verlaat om naar de 16e in de Premier League te trekken heel klein. Twee namen worden door Sky Sports als zeer aannemelijk genoemd: Wayne Rooney en Frank Lampard terwijl TalkSPORT denkt aan Martinez en Duncan Ferguson.