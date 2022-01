Komt de transfer er dan toch? 'Burnley moet dit bedrag ophoesten om Rode Duivel binnen te halen'

Burnley FC heeft de hoop op Christian Benteke nog niet opgegeven. De degradatiekandidaat praat momenteel met Crystal Palace. Het prijskaartje is inmiddels gekend.

Het Laatste Nieuws weet dat Crystal Palace vijftien miljoen euro wil voor Christian Benteke. De Rode Duivel moet niet weg in Londen. Met andere woorden: de prijs is zo goed als niet onderhandelbaar.

Benteke is bij the Eagles niet zeker van een basisplaats, maar hij liet al meermaals optekenen dat hij en zijn gezin het goed hebben in Londen. Het is dus maar de vraag of Big Ben zin heeft om naar het noorden te verhuizen.