Twee maanden nadat hij dodelijk ongeval veroorzaakte, speelt hij opnieuw: eigen fans keren zich tegen club na 'walgelijke' beslissing

Rai Vloet, een 26-jarige middenvelder van Heracles, veroorzaakte eind 2021 een verkeersongeval waarbij een 4-jarige jongen het leven liet. Naar de exacte omstandigheden van het ongeval was het lang raden, tot de politie bevestigde dat Vloet, die achter het stuur zat, onder invloed was van alcohol.

In afwachting van zijn vervolging hervatte Vloet de trainingen bij Heracles. Toch was de verbazing groot dat de coach van Heracles Vloet opgenomen had in de wedstrijdselectie. Die verbazing werd alleen nog maar groter toen Vloet tijdens de wedstrijd tegen NEC ook effectief in actie kwam.

De fans van Heracles zijn alvast niet te spreken over de beslissing om Vloet te laten spelen. Ze planden prompt een overleg in met het bestuur. De fans noemend de beslissing om Vloet op te nemen in de selectie 'schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel.'

Ook in Studio Voetbal passeerde de invalbeurt van Vloet, die een verleden heeft bij STVV, de revue. "De enige oplossing is om Vloet te transfereren naar het buitenland", aldus Pierre Van Hooijdonk. "Hij heeft geen toekomst meer in Nederland, hij gaat overal opmerkingen krijgen."

Rafael van der Vaart is een stuk strenger. "Dit kan niet, je moet hem ontslaan. Die ouders krijgen dit alles ook mee, he... Het zal je kind maar zijn. Ik begrijp niet dat de club dat accepteert."