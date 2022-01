🎥 Ex-Anderlechtspits blijft maar scoren: 27 doelpunten in 24 wedstrijden

Aleksandar Mitrovic is aan een geweldig seizoen bezig bij Fulham. Afgelopen weekend was de Serviër opnieuw goed voor een hattrick.

Dat Aleksandar Mitrovic in de vorm van zijn leven verkeert is duidelijk te zien aan zijn statistieken. De voormalige spits van Anderlecht wist dit seizoen al 27 keer te scoren in 24 wedstrijden bij Engelse tweedeklasser Fulham. Verder gaf hij ook al zeven assists. In totaal is de 27-jarige Servische spits betrokken bij 53% van de doelpunten van Fulham.

Afgelopen weekend was Mitrovic opnieuw in topvorm. In de 6-2 overwinning tegen Bristol City wist de Serviër drie keer te scoren en gaf hij ook een assist. Het is al de derde keer dat Mitrovic een hattrick maakt dit seizoen bij Fulham. Door de topvorm van de spits staat Fulham op de eerste plaats in de Championship met twee punten voorsprong op Bournemouth en een wedstrijd minder. Mitrovic & co kunnen dus uitkijken naar promotie naar de Premier League.