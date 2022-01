Anderlecht toont interesse in Roemeense spits uit de Championship

Zal RSC Anderlecht zich aanvallend versterken? Naar verluidt werden de eerste contacten gelegd.

Christian Kouamé, die nog enkele matchen op de AFCON zit, en Joshua Zirkzee zijn de vaste waardes in de aanval bij Anderlecht voor de rest van het seizoen. Met Benito Raman hebben ze op de bank nog een goede derde spits zitten, maar toch gaan ze verder op zoek naar een vierde aanvaller. De directie van Anderlecht zou al bij Reading, club uit de Engelse tweede klasse, gepeild hebben naar hun spits, Georges Puscas (25 jaar). De eerste contacten dateren van enkele weken geleden en gingen toen over de mogelijkheid van een lening aan Anderlecht.

De gesprekken werden onlangs hervat, zonder dat er een concreet bod gedaan werd. Als Anderlecht de spits zou lenen, zou het idealiter met een aankoopoptie zijn. Puscas staat nog onder contract tot juni 2024 bij Reading en heeft een marktwaarde van om en bij de €2,5 miljoen. Het moet gezegd dat de Roemeense international (26 caps, 8 goals) dit seizoen nog geen enkel doelpunt maakte in de Engelse Championship. Zijn seizoen 2019-2020 was veelbelovend met 12 doelpunten in 38 wedstrijden, maar de speler heeft sindsdien moeite om te overtuigen.