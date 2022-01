"Met die reactie moet hij opletten" en "Van hem verwacht ik veel meer op offensief vlak" - Priske overschouwt zijn troepen

Antwerp staat nog steeds stevig in de top vier en het niveau van The Great Old is ook aan het stijgen. Brian Priske had wel wat mededelingen voor zijn spelers deze week.

Ook voor Manuel Benson, die niet blij was met zijn wissel tegen Charleroi. “Met die reactie moet hij opletten”, zei Priske aan Het Nieuwsblad. “Omdat zijn ploegmaats zoiets ook zien, en het belangrijk was dat Koji met een goed gevoel inviel. Los daarvan: ik begreep Benny, want met een assist en enkele goeie acties zat hij lekker in de wedstrijd. Alleen is het aan mij om hem te beschermen, en te voorkomen dat hij, wanneer hij te lang speelt, de komende weken geblesseerd uitvalt.” Van wie er ook meer verwacht mag worden is de Amerikaanse linksachter Sam Vines. “Op offensief vlak verwacht ik veel meer van hem. Wanneer ik zijn acties bij Colorado in de MLS analyseer, of naar zijn matchen voor de Amerikaanse nationale ploeg kijk, dan zie ik een andere speler. Ik heb geduld met hem, want van al onze nieuwkomers was de aanpassing aan een nieuwe omgeving en een nieuwe cultuur voor hem het grootst."