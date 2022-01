Ghana troosteloos laatste in poule Afrika Cup en uitgeschakeld

Ghana zal de Afrika Cup niet winnen. De Black Stars gingen dinsdag onderuit tegen de Comoren en moeten het toernooi met het schaamrood op de wangen verlaten.

Met amper een op zes na duels tegen Gabon en Marokko was het do or die voor Ghana. De wedstrijd tegen de Comoren, waar Faïz Selemani negentig minuten tussen de lijnen stond, begon dramatisch voor Ghana. Na een vroege achterstand moest sterspeler Andre Ayew nog voor het halfuur gaan douchen.

Na de 0-2 op het uur toonde Ghana veerkracht. Met de ingevallen Joseph Paintsil (RC Genk) in het elftal knokte Ghana zich via Boakye en Djiku langszij, maar in de slotfase bezorgde Mogni de Black Stars een ijskoude douche (2-3).

Ghana eindigt troosteloos laatste in de poule met een op negen en moet het toernooi verlaten. Goed nieuws voor Racing Genk en Eupen, die respectievelijk Joseph Paintsil en Abdul Nurudeen vroeger dan verwacht zien terugkeren naar België.