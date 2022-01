OFFICIEEL: aanvallende middenvelder verlaat Lommel SK voor avontuur in de Eredivisie

Lommel SK moet op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder. Arno Verschueren zal na de winterstop de ploeg namelijk verlaten. Hij gaat in de Nederlandse eerste klasse bij Sparta Rotterdam aan de slag.

Arno Verschueren is aan een goed seizoen bezig in 1B. Zo was hij al goed voor 3 doelpunten en 4 assists in 15 wedstrijden voor Lommel SK. Er zullen echter geen nieuwe doelpunten of assists bijkomen, want Verschueren gaat de Belgische club verlaten.

Verschueren gaat zijn geluk beproeven in Nederland, want Lommel SK heeft laten weten dat er een akkoord is bereikt met de Nederlandse eersteklasser Sparta Rotterdam. Lommel SK lijkt ook al een vervanger te hebben, maar daar wordt pas binnenkort over gecommuniceerd.