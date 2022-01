'Porto wil contract ex-speler Anderlecht niet verlengen omdat... er twijfels zijn over zijn leeftijd'

Tussen 2011 en 2015 ontwikkelde Chancel Mbemba zich bij Anderlecht. Met paars-wit won de Congolese verdediger in 2014 de landstitel. Tegenwoordig verdedigt Mbemba de kleuren van Porto.

Anderlecht verkocht Chancel Mbemba in 2015 voor twaaf miljoen aan Newcastle United. Sinds 2018 is de 64-voudige international actief bij Porto. Het contract van Mbemba, een certitude bij de Portugezen, loopt aan het einde van het seizoen af.

CM, een Portugese krant, laat weten dat er in de bestuurskamer getwijfeld wordt om het contract van Mbemba te verlengen. Niet zozeer omdat er getwijfeld wordt aan zijn capaciteiten, maar wel... over zijn leeftijd. Officieel is Mbemba 27 jaar, maar bij zijn jeugdclubs in Congo werd Chancel Mbema tot twee keer toe geregistreerd met geboortedatum 8/8/1988. Wat zou maken dat Mbemba geen 27, maar 33 jaar is.

Geraakt hij er niet uit met Porto over een verlengd verblijf, dan kan de centrale verdediger deze zomer transfervrij vertrekken.