Shinji Kagawa nog steeds niet gearriveerd bij STVV

De voorstelling van de nieuwe aanwinst Shinji Kagawa vond op 10 januari plaats, maar op STVV is hij nog altijd niet gespot.

De presentatie van de grote vedette gebeurde bijna twee weken geleden bij eigenaar DMM.com in Japan, maar voorlopig is Kagawa nog niet in het land.

Volgens Het Belang van Limburg zou dat dit weekend nu eindelijk zover komen, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat hij vorige week al zou arriveren.

Er zou een certificaat van de politie ontbreken op zijn visum, maar dat zou vandaag in orde moeten zijn. Hij moet nog een medische keuring ondergaan, waardoor de match tegen Seraing hoe dan ook nog te vroeg komt.