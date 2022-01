"Als Mertens wil blijven, zal hij de voorwaarden van de club moeten aanvaarden"

Dries Mertens was met een assist en een doelpunt weer belangrijk voor Napoli tegen Salernitana. Hij zette zijn wens voor een nieuw contract nog wat meer in de verf, maar zijn coach - Luciano Spalletti - had achteraf wel een boodschap voor hem.

Mertens speelt al sinds 2013 voor Napoli, maar is deze zomer einde contract. De onderhandelingen slepen intussen al lang aan, want de Italiaanse club wil de optie in zijn contract lichten, maar wil hem minder betalen. Hij is heel graag gezien bij de supporters en die smeken om hem te houden. Maar Spalletti had er iets over te zeggen na de match. "We hebben een alerte voorzitter die altijd een sterke ploeg wil bouwen. Hij houdt zich bezig met de contracten. Als een speler bij de club wil blijven, dan zal hij de voorwaarden van de club moeten aanvaarden", zei Spalletti.