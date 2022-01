🎥 Schorsingsvoorstel voor Loïs Openda niet mals: Vitesse dreigt het een tijd zonder zijn doelpuntenmaker te moeten doen

Loïs Openda was dit seizoen al vaak de held bij Vitesse, maar in het duel tegen Groningen was de Club-huurling de schlemiel. Iets voorbij het halfuur kreeg Openda een rode kaart voor een elleboogstoot.

Na de rode kaart van Loïs Openda zakte Vitesse helemaal door het ijs. In de eigen Gelredome werd Vitesse door Groningen met 1-3 opzijgezet. Het niet zo slimme ellebogenwerk... 🤦‍♂️🟥 pic.twitter.com/1f5EcfdGOu — Play Sports (@playsports) January 24, 2022 Maandag maakte de aanklager betaald voetbal zijn schorsingsvoorstel bekend. Daarin toont het zich opvallend streng voor Openda. Er wordt een schorsing van vier wedstrijden geëist, waarvan drie effectief. Vitesse tekende alvast beroep aan tegen dit schorsingsvoorstel. Loïs Openda is aan een sterk seizoen bezig in Arnhem. De 21-jarige spits scoorde vijftien doelpunten in dertig officiële wedstrijden dit seizoen.