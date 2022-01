Cyriel Dessers botst bij Feyenoord op hetzelfde probleem als bij Racing Genk: "Onvoorstelbaar"

Cyriel Dessers was dit seizoen al goed voor beslissende goals voor Feyenoord, maar toch doet zijn situatie veel denken aan die van bij Racing Genk.

Dessers ruilde afgelopen zomer in extremis Racing Genk nog in voor Feyenoord, op zoek naar broodnodige speelminuten. Met enkele goals diep in de tweede helft wist Dessers de harten van de supporters te veroveren, maar trainer Arne Slot laat hem nagenoeg altijd op de bank beginnen.

"Ondanks dat mijn statistieken goed zijn, ben ik toch niet helemaal tevreden. Alles is positief, behalve het aantal speelminuten die ik krijg", zei Dessers in Extra Time.

"Ik heb blijkbaar altijd de pech dat ik tegen enorm sterke concurrenten moet opboksen. Bij Genk speelde ik tegen een fenomenale Onuachu die topschutter werd. Bij Feyenoord gebeurt nu hetzelfde met Bryan Linssen. Eigenlijk onvoorstelbaar."