📷 Dit zou niet meer mogen misgaan: goedgeluimde Vlahović gearriveerd in Turijn voor zijn medische tests

Enkel zijn medische tests staan nog tussen Dušan Vlahović en zijn toptransfer. Hij is in Turijn gearriveerd om die medische tests af te leggen. Leveren die de gewenste resultaten op, dan voetbalt Vlahović voortaan voor Juventus.

Juventus telt zo'n zeventig miljoen euro neer voor de 22-jarige Vlahović, met zeventien doelpunten topschutter in de Serie A. Sommige supporters bij Fiorentina kunnen niet lachen met de nakende transfer: spandoeken met verwensingen aan het adres van de Serviër rondom de trainingsvelden.

Zowat elke Europese topclub had de spits op de radar staan, maar hij blijft dus gewoon in Italië voetballen. Bij Juventus zijn ze nu al in de wolken met zijn komst, ook al moet nog één en ander afgerond worden. Juve verwelkomt hem alvast met veel trots en ook Vlahović zelf bleek er bij zijn aankomst in Turijn zin in te hebben.