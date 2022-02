Barcelona moet al meteen één van zijn aanwinsten ontgoochelen

Barcelona heeft deze winter vier nieuwe spelers gehaald met Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang. Eén van die vier krijgt wel al een eerste ontgoocheling te verwerken.

Aubameyang is nu ook officieel aangezien Arsenal officieel zijn contract verbrak. Barcelona is nog actief in de Europa League nadat het een ontgoochelende campagne speelde in de Champions League. Volgens de regels mogen de Catalanen echter maar drie nieuwe spelers op hun Europese lijst zetten. Eén aanwinst mag dit seizoen dus niet meer spelen in de Europa League.

Zowel Alves en Torres zijn zo goed als zeker dat ze op de lijst zullen staan. Dus gaat het tussen Traoré en Aubameyang. Barcelona kan wat scorend vermogen gebruiken, dus heeft de aanwinst van Arsenal wel een streepje voor.