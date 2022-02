Schotse club trekt speler aan die veroordeeld werd voor verkrachting: speelsters en personeelsleden nemen ontslag

Nadat Goodwillie werd veroordeeld en een schadevergoeding moest betalen, werd het even stil rond zijn figuur en voetbalde hij verder in de lagere reeksen. Maar nu bij Raith Rovers komt hij opnieuw kijken in de Schotse tweede klasse, waar veel mensen niet vergeten zijn wat er in het verleden van Goodwillie gebeurd is.

Want enkele uren later trok een sponsor van de Rovers zich terug en ook enkele speelsters van de damesploeg hadden hun ontslag heel snel ingediend. Ook kapiteine Tyler Rattray kon de keuze van haar club maar moeilijk geloven: "Ik verlaat na 10 jaar de club en wil niets te maken hebben met de keuze om een verkrachter aan te trekken", klonk het. Verschillende speelsters en personeelsleden legden gelijkaardige verklaringen af.

De club zelf zegt echter dat ze de opties goed gewikt en gewogen hebben en een beslissing hebben gemaakt die puur gebaseerd is op sportieve redenen.

DAVID GOODWILLIE | The club would like to welcome striker David Goodwillie to Raith Rovers FC as a signed player on a permanent deal until the end of season 2023-24:https://t.co/NglYGEtdcv pic.twitter.com/ZmEoa9QWyV