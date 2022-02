Ruud van Nistelrooy zou wel eens de nieuwe hoofdtrainer van PSV kunnen worden

Roger Schmidt maakte bekend dat hij na het seizoen opstapt als coach van PSV. Zo krijgt landgenoot Yorbe Vertessen mogelijks een voormalig wereldspits als nieuwe trainer. Ruud van Nistelrooy zou namelijk de overstap maken van de beloften van PSV naar het eerste elftal.

Yorbe Vertessen en Ruud van Nistelrooy kennen elkaar goed van bij de beloften van PSV. Mogelijks wordt de voormalige aanvaller van Real Madrid en Manchester United de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Bij ESPN sprak hij zich hierover uit. "Maar er is wel een nieuwe situatie ontstaan en daar kunnen we het over hebben. Ik ben permanent in gesprek met de club", zei hij aan ESPN.