Frank Raes kritisch op bondscoach Martinez: "Zoals water op ijs, alles glijdt eraf"

Roberto Martinez moet in 2022 de Rode Duivels eindelijk aan een prijs gaan helpen. Al is en blijft Frank Raes erg kritisch.

“Je kan niet doordringen tot die mens”, aldus Frank Raes over Martinez in gesprek met Het Nieuwsblad. “Misschien hoeft dat ook niet, als hij doordringt tot zijn spelers is het voldoende.”

Zelden in vraag gesteld

“Maar ze hebben bij de voetbalbond een contract met een bepaalde persgroep. Dan krijg je een clubblad. Hij wordt zelden in vraag gesteld en kom nooit onder druk.”

“En ik heb hem ook nog nooit iets horen zeggen waarvan ik dacht: ‘hmm, dat is interessant.’ Hij is als water op ijs, alles glijdt eraf.”