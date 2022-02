Van der Sar reageert op vertrek Overmars, met wie hij al sinds jaren 90 nauw samenwerkt: "Een klap, maar onze ambities blijven overeind"

Het nieuws dat Marc Overmars per direct opstapt bij Ajax is de wereld rondgegaan. De ex-voetballer en technisch directeur van de club kon niet anders na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's. Zijn kompaan, Edwin van der Sar, reageert verslagen.

Van der Sar en Overmars zijn al sinds mensenheugenis samen. "Ik vind de situatie voor iedereen afschuwelijk. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden", belooft de voormalig doelman.

"Marc en ik spelen sinds het begin van de jaren negentig samen, eerst bij Ajax en toen bij Oranje en we zijn nu alweer bijna tien jaar collega's in de directie van Ajax", vervolgt Van der Sar. "Dat stopt nu heel abrupt. We zijn hier bezig met iets heel moois dus voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt zal dit nieuws ook een klap zijn. Maar onze ambities blijven overeind."