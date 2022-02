Volgens Engelse talkshow moet deze verdediger penalties trappen bij Manchester United

TalkSPORT is er van overtuigd dat Maguire een heel goede strafschopnemer is. Na de missers van Ronaldo en Bruno Fernandes moet de verdediger de vaste penalty-nemer worden volgens de analisten van de talkshow.

In de strafschopserie tegen Middlesbrough trapte Maguire zijn penalty staalhard in de hoek binnen. Ook in de Europa League-finale tegen Villareal en in de EK-finale zette de Brit zijn elfmeters feiloos om.

“Harry Maguire is one of the best penalty takers I have ever seen in my life!” 🔥



“Forget Bruno, forget Ronaldo, Maguire should be on penalties for Man Utd.”



Adrian Durham says Harry Maguire 𝙢𝙪𝙨𝙩 become #MUFC’s new penalty taker. 👀 pic.twitter.com/daRnzw05Qu