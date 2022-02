Barcelona ziet CEO al na half jaar vertrekken: persoonlijke redenen of meer aan de hand?

Reverter kreeg de moeilijke taak om Barcelona mee uit het financiële slop te halen. Reverter (49) liet Barcelona weten dat dat hij zich zal terugtrekken van zodra er een opvolger gevonden is. Dat maakten de Catalanen bekend via de officiële kanalen.

Reverter wil naar eigen zeggen meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. In Spaanse media wordt er ondertussen duchtig gespeculeerd dat er meer aan de hand zou kunnen zijn.

Zo werd onlangs een sponsorovereenkomst bereikt met Spotify, wat Barcelona zo'n 280 miljoen euro zal gaan opleveren. Onder meer Marca laat weten dat in die onderhandelingen mogelijk te veel bruggen zijn opgeblazen, waardoor Reverter het sneller dan verwacht voor bekeken houdt.

