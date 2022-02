Opvallend: aparte reden verklaart waarom Mousa Dembélé nog niet officieel kan zeggen dat hij gestopt is

Mousa Dembélé is nog niet gestopt, maar gaat wel stoppen. De voormalige Rode Duivel pakte uit met die communicatie, nadat vele berichtjes rond zijn afscheid hem al bereikten. Er is wel degelijk een grondige reden waarom Dembélé zijn voetbalpensioen nog niet aankondigt.

Het was reeds als een feit uitgelekt dat Dembélé een punt zou zetten achter zijn carrière. Op sociale media schepte de voetballer zelf klaarheid. "Ik ben nog niet gestopt. Ik heb nog een contract van een jaar, maar ik kan al met jullie delen dat ik zal stoppen na dit jaar", aldus Dembélé.

Het lijkt een enigszins vreemde uitleg. Bij Het Nieuwsblad hebben ze vernomen wat er achter steekt. Dembélé heeft inderdaad nog een overeenkomst van één jaar bij zijn Chinese club Guangzhou City FC. Zolang er tussen beide partijen geen regeling getroffen is, kan Dembélé zich niet uitspreken over een afscheid.

Als ze hem bij Guangzhou echt niet willen lossen, dan moet de ex-international zich in China nog melden voor de start van de voorbereiding. Voetballen gaat hij sowieso niet meer doen. Het is welletjes geweest voor de ex-speler van Germinal Beerschot, Willem II, AZ, Fulham en Tottenham. Het is enkel de vraag hoe lang hij officieel nog de status van profvoetballer draagt.