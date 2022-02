Duitsland denkt aan... play-offs: meeste clubs geen voorstander, behalve diegene van wie je het niet verwacht

In Duitsland willen ze meer spanning en hogere tv-inkomsten. En raad eens wat ze daarvoor op tafel liggen hebben? Jawel hoor: play-offs. Al zijn er weinig sympathisanten voor het idee te vinden.

In Duitsland valt de uitkomst van de titelstrijd dit seizoen al makkelijk te voorspellen: het wordt Bayern München. In 2012 was het de laatste keer dat de Rekordmeister niet eerste werd aan het einde van de rit. De Bundesliga wil het allemaal weer spannender maken en denkt aan play-offs, net als bij ons dus.

DFL-voorvrouw Donata Hopfen had het idee afgelopen weekend gelanceerd. Een meerderheid van de Bundesliga-clubs is geen voorstander van de invoering van play-offs. Maar Bayern zou er wel voor te vinden zijn.

"Ik vind het spannend over nieuwe modellen als play-offs na te denken", zegt bestuursvoorzitter Oliver Kahn in Kicker. "In 2024 komt er in de Champions League een nieuw format, waarvan we hoge verwachtingen hebben. Een modus met halve finales en een finale zou meer spanning voor de fans opleveren. Het is zinvol op deze gedachte voort te borduren. We staan bij Bayern altijd open voor nieuwe ideeën."