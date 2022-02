Mourinho haalt keihard uit naar zijn spelers na match tegen Inter: "Jullie schijten jezelf onder! Jullie hebben geen ballen"

AS Roma ging alweer de boot in tegen Inter gisterenavond. De spelers van Roma mochten het achteraf wel horen, want José Mourinho kreeg een - zelfs naar zijn normen - ongeziene woede-aanval.

De Italiaanse media kregen natuurlijk een weergave van wat er achteraf in de kleedkamer geroepen werd. En 't was geen leuke speech die The Special One gaf... "Ik wil weten waarom jullie jezelf weer onderschijten tegen grote spelers. Ik wil weten waarom jullie al twee jaar zo klein zijn tegen grote clubs. Zijn jullie bang? Ga dan naar de Serie C, waar je niet te maken krijgt met de druk van topvoetbal. Jullie zijn spelers zonder ballen. Dat is het ergste voor een man!"