Ook Premier League-club mengt zich in debat om Charles De Ketelaere

Naar waar trekt Charles De Ketelaere komende zomer? 't Is momenteel nog een open vraag, want hij kan naar zowel elke grote competitie als we het zo horen. Na AC Milan, Napoli en Atlanta heeft ook Leicester City hem op de radar staan.

Dat De Ketelaere straks vertrekt bij Club Brugge lijk al zo goed als vast te staan. De 20-jarige aanvaller/middenvelder/winger heeft de clubs voor het uitkiezen. Zijn enorme talent is ook de clubs in het buitenland niet ontgaan. Leicester City, dat een traditie heeft ontwikkeld met Belgische spelers, is de volgende in het rijtje dat interesse toont, weet HLN. Met Tielemans, Castagne en Praet hebben ze momenteel drie Belgische internationals rondlopen en CDK kan hen dus gaan vervoegen. Al zal Tielemans wel vertrekken. De Ketelaere heeft nog een enorme progressiemarge en een transfer zal hem helpen zich nog verder te ontwikkelen. Wat hem enkel ten goede zou komen voor het WK in Qatar. Al zag Roberto Martinez hem graag nog tot na het WK in België blijven.