📷 PSG stelt shirt nummer vier van het seizoen voor

Voor dit vierde shirt werkt PSG nogmaals samen met Jordan. En het moet gezegd: de rood-blauwe details gaan perfect samen met het witte shirt.

"Het ontwerp combineert de identiteit van Parijs met de codes van het basketbal en die van de straatcultuur", klinkt het bij de Franse grootmacht. Zullen Lionel Messi en ploegmaats er ook in schitteren?

The new fourth kit for the 21/22 season is here, perfectly combining the identity of Paris Saint Germain, the iconic codes of basketball and the influence of street culture



