Atlético Madrid haalt het zonder Yannick Carrasco van Getafe in spektakelmatch

Atlético Madrid en Getafe hebben zaterdagavond de supporters verwend met een spektakelmatch. Er vielen maar liefst zeven doelpunten en Atlético Madrid haalde het uiteindelijk met 4-3.

Beide ploegen vonden vlot de weg naar het doel zaterdagavond, want voor de rust stond het al 3-3(!). Corra en Cunha maakten er snel 2-0 van voor Atlético Madrid, maar Getafe ging erop en erover via Mayoral en Unal (2x). Uiteindelijk kon Correa net voor het rustsignaal er alsnog 3-3 van maken.

De wedstrijd leek ook lang op 3-3 te zullen eindigen, maar het was buiten Hermoso gerekend. De verdediger maakte er in het absolute slot 4-3 van op aangeven van Joao Felix. Een belangrijke overwinning voor Atlético Madrid. Yannick Carrasco was er niet bij door een coronabesmetting.