Patrick De Vlamynck, zaakwaarnemer van Arthur Theate: "Als je meemaakt wat hij heeft meegemaakt, is het normaal dat je twijfelt"

Arthur Theate werd enkele jaren geleden nog ontslagen bij Standard, nu is hij basisspeler bij Bologna in de Serie A.

Arthur Theate, dit seizoen getransfereerd van Oostende naar Bologna, heeft op 21-jarige leeftijd al zijn eerste ervaringen achter de rug in één van de grootste competities ter wereld, de Serie A. Een interessante start van zijn carrière, die ooit aan een zijden draadje hing. In een interview met RTBF vertelde Patrick De Vlamynck, zaakwaarnemer van Arthur Theate, over de gemoedstoestand van de verdediger. "Als je meemaakt wat hij heeft meegemaakt, is het normaal dat je twijfelt. Zijn verdienste, evenals die van degenen om hem heen die hem steunden, is het volhouden, veel en hard werken en de kans te hebben gegrepen die KV Oostende hem heeft gegeven. Hij heeft een sterk karakter, dat hielp".

Amper twee jaar geleden had nog bijna niemand van de naam Arthur Theate gehoord, maar ondertussen speelt hij bij Bologna in Italië en is hij er opmerkelijk snel basisspeler geworden. "Om hem zo te zien opbloeien, geeft me een enorme trots. Hij heeft een lange weg afgelegd, hij heeft het zeer moeilijk gehad. We moesten telkens positief blijven en dankzij Oostende staan ​​we hier vandaag", besluit Patrick De Vlamynck.