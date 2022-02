Moeilijk seizoen voor man van 30 miljoen: "Dat is niet altijd in mijn voordeel"

Leander Dendoncker zit bij Wolverhampton geregeld op de bank sinds de komst van de nieuwe coach.

Elke voetballer zou het liever anders zijn. Ook Leander Dendoncker moet geregeld op de bank plaatsnemen bij Wolverhampton. “Er is een nieuwe coach en dat wil zeggen een nieuwe filosofie. Toen Nuno naar Wolverhampton kwam, zat ik ook eerst een tijdje op de bank en nadien ging het goed. De laatste weken is dat nu ook het geval”, zegt Dendoncker bij Playsports.

“Mijn polyvalentie is niet altijd een voordeel, want soms sta je achteraan en dan op het middenveld. Mijn lievelingspositie is nog altijd het middenveld.”

Dendoncker heeft op dit moment een marktwaarde van 30 miljoen euro volgens Transfermarkt. Hij ligt nog tot juni 2023 onder contract. De Engelse club heeft ook nog een optie voor een extra seizoen.