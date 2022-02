🎥 Zuinige zege levert AC Milan voorlopige leidersplaats op

Na het gelijkspel van Napoli en Inter deed AC Milan een gouden zaak door met 1-0 te winnen van Sampdoria.

25ste speeldag ondertussen in de Serie A. Alexis Saelemaekers begon op de bank bij AC Milan. Al na 8 minuten kwamen ze op voorsprong via Rafael Leao.

AC Milan bleef aandringen en zoeken naar een tweede goal, maar die kwam er niet. Saelemaekers viel op het uur in bij de Rossoneri.

AC Milan komt voorlopig aan de leiding in de Serie A, met een punt voorsprong op Inter. Zij hebben nog een wedstrijd in te halen. Napoli is derde op drie punten.