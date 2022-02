Christian Eriksen maakt zijn debuut voor Brentford en laat direct zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd

Christian Eriksen heeft voor het eerst minuten gemaakt in het shirt van Brentford. Tijdens zijn rentree op het voetbalveld was de middenvelder direct belangrijk.

Eriksen, die op zijn dertigste verjaardag (14 februari) deelnam aan de oefenwedstrijd van Brentford tegen Southend United, was goed voor een assist. Eriksen viel na ongeveer een uur in bij Brentford en maakte daarmee definitief zijn rentree in het voetbal.

Afgelopen zomer werd de Deen tijdens het EK getroffen door een hartstilstand. Nu speelt hij met een defribillator, waardoor hij niet meer in Italië in actie kon komen. In de Serie A is het namelijk niet toegestaan om met een defibrillator te voetballen. Inter werkte mee aan een vertrek van Eriksen, waarna de Deen afgelopen winter een contract tekende bij Brentford.