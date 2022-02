Dat het niet botert tussen PSG en Real Madrid is zacht uitgedrukt

De relatie tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid is niet te best omwille van de transfersoap rond Kylian Mbappé, maar bereikt nu een nieuw hoofdstuk. Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, heeft een diner met afgevaardigden van Real Madrid geannuleerd.

Beide topclubs ontmoeten elkaar dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League in Parijs. Al Khelaïfi en Real Madrid-president Florentino Pérez zouden maandagavond tijdens een diner praten over de toekomst van Mbappé, maar eerstgenoemde is niet op die afspraak verschenen, meldt SPORT. Naar verluidt wilde Pérez een pact sluiten met de Parijzenaren om dichter bij een akkoord over de Franse topspeler te komen, maar weigert de PSG-voorzitter iedere vorm van medewerking.

Karim Benzema gooide maandagmiddag tijdens het persmoment voorafgaand aan het duel nog extra olie op het vuur. "Tegen Kylian spelen is speciaal", zei hij over zijn ploeggenoot bij de Franse nationale ploeg. "Iedereen weet dat hij op een dag voor Real Madrid kan spelen. Het enige dat ik kan doen, is hem een goede wedstrijd wensen. Ik hoop dat hij laat zien wat hij kan, het is een geweldige speler."