🎥 Jackson Muleka viert debuut in Turkije meteen met assist en doelpunt

Jackson Muleka opende knap in de Turkse competitie. Tegen Alanyaspor scoorde hij meteen zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever.

Muleka mocht bij Kasimpasa in de 38ste minuut invallen. In de 65ste minuut gaf hij een assist aan Mamadou Fall. Twee minuten later scoorde hij zelf.

Muleka wordt door Standard tot deze zomer uitgeleend aan de Turkse club. In de deal zit geen aankoopoptie, waardoor hij terugkeert naar Sclessin.

In 2020 betaalde Standard 2 miljoen euro aan TP Mazembe voor Muleka. Momenteel zou hij om en bij de 3 miljoen euro waard zijn. Zijn contract loopt nog tot juni 2024.