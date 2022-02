Manchester United zoekt naar versterkingen voor komend seizoen en denkt aan revelatie uit de Bundesliga

Christopher Nkunku is aan een formidabel seizoen bezig bij RB Leipzig. Zo was de aanvallende middenvelder al goed voor 19 doelpunten en 13 assists in 31 wedstrijden in alle competities samen. Volgens ESPN toont Manchester United dan ook interesse.

De vraag is alleen of Manchester United een speler als Nkunku wel kan gebruiken. Zo vragen de supporters al maanden naar een defensieve middenvelder, centrale verdediger en extra spits. Afwachten welke versterkingen er uit de bus zullen komen voor de Engelse topclub.

