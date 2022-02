Nicolas Raskin legt uit wat er mis ging bij Genk: "Dit is het verhaal van ons seizoen"

Standard verloor zondagmiddag van Racing Genk (2-0) op de 27ste speeldag van de Jupiler Pro League. De Rouches wilden graag de drie punten pakken om hoop te houden op een plekje in de play-offs.

De Rouches kregen een zware klap in de strijd om een plekje bij de play-offs. De teleurstelling na de verloren wedstrijd tegen Genk was dan ook enorm. "Ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen. Bij het eerste doelpunt werden we voor de gek gehouden door de scheidsrechter omdat er naar mijn mening hands was. Dit is het verhaal van ons seizoen", zei Nicolas Raskin tegen Eleven Sports na de wedstrijd.

Nadat Raskin vlak voor rust Genk de score zag openen, kreeg Standard aan het begin van de tweede helft een tweede doelpunt tegen na een fout van Moussa Sissako. "We nemen het Moussa niet kwalijk omdat hij ondanks zijn fout een geweldige wedstrijd speelde. We hebben een paar keer pech gehad. We wisten dat het een heel belangrijke wedstrijd was en we hadden geen reactie in huis. Als je bij Standard geen overtuiging hebt? We hebben geen recht op een tekort aan overtuigingskracht, want we dragen het shirt van Standard. We wisten dat het een superbelangrijke wedstrijd was en hebben die verloren", besloot de middenvelder.