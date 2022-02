Philippe Clement vraagt ​​zijn spelers om kalmer te zijn

Monaco slaagde er deze zondag in de Ligue 1 niet in om het verschil te maken tegen Lorient (0-0).

Philippe Clement was duidelijk teleurgesteld na een nieuw gelijkspel van Monaco. Tegen Lorient kwamen de mannen van de voormalige trainer van Club Brugge niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel. Clement vraagt nu aan zijn spelers om kalmer te zijn in het gebied van de waarheid.

"Het enige wat mankeerde was dat we geen doelpunt hebben gemaakt. Het is altijd moeilijk om te spelen tegen Lorient, dat bewezen ze de afgelopen weken tegen Lens en PSG. Ik waardeerde wel dat we verdedigend goed stonden en de aanvallen van de tegenstanders wisten te doorbreken. We hebben al vier keer de nul gehouden in 5 wedstrijden, dat is ook wel goed, maar we moeten efficiënter zijn in het gebied van de waarheid. We moeten besluitvaardiger en rustiger zijn in de zestien van de tegenstader. De spelers van Lorient stonden uiteindelijk ook heel laag gepositioneerd. Bovendien was hun keeper goed op zijn lijn", vertelde de Belgische coach van Monaco op een persconferentie.