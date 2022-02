Hoe hoog mag OH Leuven mikken? "Mentaal kantelpunt", "Mentaliteit nodig voor play-offs" en "Nog paar punten om safe te zijn"

OH Leuven heeft er een prima week opzitten. Zeges in Oostende, tegen Genk en Cercle Brugge hebben hen helemaal onder de mensen gebracht. En wat nu? Waar liggen de doelstellingen?

"Of dit voor ons een kantelpunt is? Wat het mentale aspect betreft misschien wel, maar het is eerder een verderzetten van wat we de voorbije weken lieten zien", aldus coach Brys na de 9 op 9. "De drive en inzet was enorm groot om de match naar ons toe te trekken. Dat hebben we misschien te weinig laten zien in de eerste periode van wedstrijden deze competitie."

"Gevoed door goede resultaten dan neem je zo’n zaken mee, dat is vooral een mentaal aspect. Daarom zijn we ook blij. We hebben nu 36 punten, we hebben er nog een paar nodig om zeker safe te zijn."

Mentaliteit

"Dat is het doel op korte termijn, daarna kijken we wat mogelijk is. Als we een opportuniteit zien, gaan we dat zeker niet laten liggen."

Ook Mousa Al-Tamari wil de komende weken nog meer wedstrijden winnen en blijven mikken op een zo hoog mogelijk klassement: “Ik wil zo blijven werken en blijven het team ondersteunen. De play-offs halen is het doel van de club. Als we dat willen doen, dan moeten we mentaliteit tonen. De mentaliteit zal belangrijk zijn in het behalen van onze doelen."