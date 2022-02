Lionel Messi en penalty's, geen al te best huwelijk: triest record in Champions League

En dat hoeft niet te verbazen. Want hoe geniaal Lionel Messi uit de hoek kan komen op een voetbalveld, een strafschopspecialist is hij niet (meer).

Na zijn gemiste strafschop kwam Opta met een opmerkelijke statistiek op de proppen. Vanaf 2003-2004, toen de daten verzameld wereden, is er niemand die zoveel strafschoppen miste dan Lionel Messi. De Argentijn miste 5 van zijn 23 strafschoppen op het kampioenenbal, ofwel 21,74%.

Voor de volledigheid: in zijn lange loopbaan eiste Messi 133 keer een elfmeter op. Daarvan miste hij er dertig (22,56%).

