Club Brugge ziet jong talent richting Nederlandse competitie vertrekken

Volgend seizoen komt Xander Blomme van Club NXT uit voor het Nederlandse Go Head Eagles. Hij tekende een contract tot 2024.

Xander Blomme speelde een deel van zijn voetbalcarrière voor de jeugdopleiding van Cercle Brugge, voordat hij op veertienjarige leeftijd de overstap maakte naar stadgenoot Club Brugge, waar hij bij Club NXT, de jeugdopleiding van de club, terechtkwam. Een stap waar Blomme nooit spijt van heeft gehad.

“Ik heb me bij Club NXT heel goed kunnen ontwikkelen”, vertelt de 19-jarige middenvelder op de website van Go Ahead Eagles. “Met een positief beeld kijk ik dan ook terug op die tijd, maar ik merkte dat er geen toekomst voor mij was bij de club.”

“Daarom was ik ook blij dat Go Ahead Eagles contact met mij opnam over een mogelijke overstap. Na het eerste contact ben ik de club gaan volgen en ik was erg gecharmeerd van het spel. Het werd voor mij al snel duidelijk dat ik deze kans niet kon laten schieten en besloot er met volle overtuiging voor te gaan.”

Tijdens zijn eerste kennismaking met De Adelaarshorst, kort na het signeren van zijn contract, kijkt Blomme zijn ogen uit. “Ik kijk er heel erg naar uit om op dit veld te mogen spelen. Het moet een fantastisch gevoel geven om in dit prachtige stadion voor volle tribunes te spelen. Ik moet nog even geduld hebben, maar kijk nu al uit naar mijn eerste wedstrijd in De Adelaarshorst.”

Technisch manager Paul Bosvelt: “Met Xander Blomme hebben we een agressieve, controlerende middenvelder binnengehaald. Door zijn snelheid en het goed kunnen lezen van het spel onderschept hij veel ballen. Ook speelt hij, ondanks dat hij pas negentien jaar is, al erg volwassen voor zijn leeftijd.”