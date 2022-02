Ajax zwoegt zich voorbij moedig Willem II, Wellenreuther blijft met lege handen achter

Ajax heeft in een kletsnat Tilburg gedaan wat het moest doen, al hadden de Amsterdammers er veel meer moeite mee dan gedacht. Pas in minuut 81 kon de jonge Timber voor de verlossende 0-1 zorgen tegen laagvlieger Willem II.

Ajax domineerde vanaf het eerste fluitsignaal de partij in de gietende regen. Willem II moest achteruit, maar Timon Wellenreuther moest voor de koffie nauwelijks in actie komen.

Tien minuten na rust leek Dusan Tadic de wedstrijd open te breken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd nadat de VAR buitenspel constateerde eerder in de aanval.

De Amsterdammers, die 73% balbezit hadden in Tilburg, zetten alles op alles om de verdiende drie punten mee naar huis te nemen. Met succes, want in minuut 81 was het Timber die de levensbelangrijke 0-1 in doel frommelde.

De matchwinnaar zal wat ijs moeten leggen op z'n knie vanavond! 🦵🧊 pic.twitter.com/rGsksaR0Fz — Play Sports (@playsports) February 19, 2022

In de stand loopt Ajax zes punten weg van dichtste achtervolger PSV, dat zondag nog in actie komt. Willem II blijft vijftiende in de stand en moet weer bang naar beneden kijken.