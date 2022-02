Allegri is niet mals voor nieuwkomer Vlahovic: "Hij moet veel leren"

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus is niet mals voor de nieuwkomer Dusan Vlahovic. Gisteren haalde hij de spits vroegtijdig naar de kant.

Wie dacht dat Juventus opnieuw vertrokken was na de wintertransfermercato komt bedrogen uit. Gisteren geraakten ze in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Torino. Na een dikke tien minuten kopte de Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt de 1-0 tegen de touwen, maar Andrea Belotti maakte op het uur nog gelijk. Gisteren werd de dure winteraanwinst van Juventus, Dusan Vlahovic, ook voor het eerst sinds zijn transfer naar de kant gehaald door coach Massimiliano Allegri.

De coach van Juventus gaf na de wedstrijd ook een uitleg waarom hij Vlahovic naar de kant had gehaald. "Hij is niet gewend om 2 of 3 wedstrijden per week te spelen, het is normaal dat hij veel moet leren", vertelde hij. "Hij speelde één wedstrijd per week met Fiorentina, nu één om de drie dagen. Tegen Atalanta was hij al veel minder goed dan in zijn eerste wedstrijd voor Juventus. Dat maakt deel uit van zijn leerproces. Hij moet eraan wennen om elke drie dagen te spelen, om het te doen met techniek en niet altijd hard. Anders kun je fysiek niet elke drie dagen 95 minuten voluit gaan", besloot Allegri.