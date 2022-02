📷 Mourinho eist andermaal hoofdrol op: nieuw puntenverlies met AS Roma, Portugese coach door het lint

AS Roma keek na twintig minuten voetballen tegen een 0-2-achterstand aan in de thuiswedstrijd tegen Verona. De Romeinen sleepten een gelijkspel uit de brand, maar José Mourinho haalde het einde van de wedstrijd niet.

Het waren jonkies Volpato (65’) en Bove (84’) die AS Roma alsnog een punt bezorgden. In de slotfase ging Mourinho, die het al de hele avond aan de stok had met de ref, door het lint. De Portugees ramde de bal weg en kreeg waar hij al lang naar solliciteerde: een rode kaart.

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! 🔴



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

Mourinho daagde na afloop ook niet op op de persconferentie, maar liet op sociale media van zich horen. Gek en/of geniaal? In de stand is AS Roma pas terug te vinden op de zevende plaats.