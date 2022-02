Arsenal verdediger toont zich een solide back-up

Cédric had de Arsenal fans nog niet kunnen bekoren. Deze zomer haalde de club dan een nieuwe rechtsachter (met een Jupiler Pro League verleden) genaamd Tomiyasu. De Japanner won redelijk snel de harten van de supporters.

Door een blessure bij Tomiyasu moest Cédric nog een keer opdraven tegen Wolves en Brentford. In die wedstrijden speelde de Portugees op een hoog niveau. Goed om te weten voor Arsenal dat ze nog op hem kunnen rekenen.

Cedric’s stats over the last two games against Wolves & Brentford…



I’ve been proved wrong and I couldn’t be happier. He’s been brilliant over the last two games while Tomiyasu has been out and deserves massive credit for his performances. #afc pic.twitter.com/EKb0brdbXo